Радий Хабиров предложил создать евразийский штаб креативных индустрий

Очень важно ценностное ориентирование и ценностное позиционирование креативной индустрии. Об этом сегодня на пленарном заседании фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия» заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Башкортостан — это сердце Евразии. Мы всегда хотели себя позиционировать как центр Евразии, носитель этого уникального средоточия культуры Европы и Азии. У нас сейчас формируется большой проект — Евразийский музей ключевых цивилизаций. Мы его хотим завершить в течение ближайших двух лет. Возможно, он станет точкой сборки интересных креативных идей, неким таким евразийским штабом креативной индустрии. В 2028 году Уфа вновь станет площадкой для очередного заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И я предлагаю в рамках этого заседания провести встречу, посвященную развитию креативных индустрий в странах ШОС», – сказал Радий Хабиров.

Напомним, что в креативной сфере Башкортостана трудятся более 10 тысяч предпринимателей, причём в 2025 году их число выросло на 30%, а с начала 2026 года — ещё на 13%. С 2024 года в Башкортостане сформировали целостную экосистему управления и поддержки отрасли. В республике действует Совет по развитию креативных индустрий, проводят встречи в формате «Час креативных индустрий». Кроме того, функционирует информационная платформа «Креативный Башкортостан», которая аккумулирует сведения о мерах поддержки творческих проектов. Всё это позволяет обеспечить динамичное развитие направления.