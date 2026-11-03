Радий Хабиров предложил создать евразийский штаб креативных индустрий

Очень важно ценностное ориентирование и ценностное позиционирование креативной индустрии. Об этом сегодня на пленарном заседании фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия» заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Башкортостан — это сердце Евразии. Мы всегда хотели себя позиционировать как центр Евразии, носитель этого уникального средоточия культуры Европы и Азии. У нас сейчас формируется большой проект — Евразийский музей ключевых цивилизаций. Мы его хотим завершить в течение ближайших двух лет. Возможно, он станет точкой сборки интересных креативных идей, неким таким евразийским штабом креативной индустрии. В 2028 году Уфа вновь станет площадкой для очередного заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И я предлагаю в рамках этого заседания провести встречу, посвященную развитию креативных индустрий в странах ШОС», – сказал Радий Хабиров.
Напомним, что в креативной сфере Башкортостана трудятся более 10 тысяч предпринимателей, причём в 2025 году их число выросло на 30%, а с начала 2026 года — ещё на 13%. С 2024 года в Башкортостане сформировали целостную экосистему управления и поддержки отрасли. В республике действует Совет по развитию креативных индустрий, проводят встречи в формате «Час креативных индустрий». Кроме того, функционирует информационная платформа «Креативный Башкортостан», которая аккумулирует сведения о мерах поддержки творческих проектов. Всё это позволяет обеспечить динамичное развитие направления.
Ранее на форуме президент Единого центра креативной экономики Марина Монгуш заявила, как в стране планируется превратить творческий сектор в один из драйверов роста экономики.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.