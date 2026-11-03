В Уфе обсудили превращение творчества в главный ресурс экономики

Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау» в рамках фестиваля-форума «Российская креативная неделя» проходит пленарное заседание. Президент Единого центра креативной экономики Марина Монгуш заявила, что креативный сектор в России растёт в четыре раза быстрее, чем нефтянка и химпром. По её словам, потребители устали от массовых больших брендов и предпочитают локальную продукцию с идентичностью и смыслами.

«В России законодательно закреплены 16 направлений креативных индустрий. Те отрасли, в которых можно торговать интеллектуальным продуктом, создают ценностно ориентированную креативную экономику, — отметила Марина Монгуш. — Сегодня мы создаем необходимую инфраструктуру — законы, концепции, инструменты поддержки. Однако необходимо все больше переходить от диалога о важности креативных индустрий к профессиональной деятельности, альянсам, которые основаны на наших ценностях, что должно привести совершенно к другому материальному результату».

По ее мнению, «если мы внимательно посмотрим на все креативные индустрии – дизайн, архитектуру, урбанистику, музыку, кино, компьютерную графику, – то увидим, что все эти продукты напрямую влияют на наши эмоции и впечатления».

Марина Монгуш напомнила, что в сентябре этого года правительство России утвердило «Стратегию развития креативной экономики в РФ до 2036 года» — целевой сценарий предполагает, что за счет господдержки ее вклад в российский ВВП увеличится с нынешних 4,2% до 7,7% в 2036 году.

Превратить творческий сектор в один из драйверов роста экономики власти намерены за счет развития рынка интеллектуальной собственности, расширения инфраструктурной поддержки «творцов» и увеличения числа колледжей креативных индустрий с «практико-ориентированной подготовкой».