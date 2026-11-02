Каринэ Хабирова назвала важную миссию креативной индустрии Башкирии

Участники обсудили, как проектировать продукты, пространства и сервисы с учётом реального многообразия потребностей людей, и посмотрели на креативные продукты как на среду для жизни.

О том, как эта работа выстроена в Башкирии, «Башинформу» подробно рассказала председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова.

«Ни для кого не секрет, что в современных реалиях креативные индустрии формируют качество повседневной жизни человека. Архитектура и дизайн определяют удобство пространства, цифровые сервисы дают доступ к информации и услугам, контентные продукты влияют на качество досуга. За каждым таким продуктом стоит конкретный бизнес или предприниматель, чьи инициативы способны создавать новые сценарии жизни для семей, детей, молодёжи, старшего поколения и людей, которым требуется дополнительная поддержка.

В частности, в Башкирии есть программа «Открыто для всех», когда предприятия становятся открытыми для людей с инвалидностью. В неё входит большое количество предприятий, предпринимателей и общественных пространств. Они создают комфортные условия как для работы людей с особыми потребностями, так и для их отдыха, чтобы они смогли туда спокойно добраться, пройти и провести время. У общества в республике есть запрос, чтобы была карта точек такого инклюзивного мышления, куда человек может прийти и обратиться», — рассказала Каринэ Хабирова.

Она отметила, что именно с креативной индустрии начинается «экономика заботы», когда к потребностям людей относятся нестандартно и креативно.

«К примеру, на пленарном заседании предприниматель презентовал свой проект: он производит накладки для протезов. И подходит к этому креативно, делает их необычными, яркими и классными. Это же тоже улучшает качество жизни человека с особыми потребностями. И мне кажется, каждый, кто что-то делает и создаёт, может подумать и применить креатив в этом направлении. Сделать лавочку в парке, на которую может пересесть человек с коляской, поставить рядом ту же палочку, чтобы она не падала и не скатывалась. То есть создавать такие простые вещи, которые будут облегчать жизнь или украшать ее», – поделилась Каринэ Хабирова.

Напомним, международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия» проходит до 4 ноября. Событие объединяет представителей России и стран-партнёров для создания совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.