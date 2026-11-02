Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
17:47 (UTC+5), 02 Ноября 2026

Каринэ Хабирова назвала важную миссию креативной индустрии Башкирии

На форуме «Российская креативная неделя — Евразия» в конгресс-холле «Торатау» прошла пленарная сессия «Креативная экономика – инклюзивная экономика. Креативный бизнес и ответственность за качество жизни человека».

Добавить в предпочтительные источники Google
Борис Дмитриев Предоставлено «Башинформу»
Фото: Борис Дмитриев | Предоставлено «Башинформу»
Ляйсан Закирова

Участники обсудили, как проектировать продукты, пространства и сервисы с учётом реального многообразия потребностей людей, и посмотрели на креативные продукты как на среду для жизни.

О том, как эта работа выстроена в Башкирии, «Башинформу» подробно рассказала председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова.

«Ни для кого не секрет, что в современных реалиях креативные индустрии формируют качество повседневной жизни человека. Архитектура и дизайн определяют удобство пространства, цифровые сервисы дают доступ к информации и услугам, контентные продукты влияют на качество досуга. За каждым таким продуктом стоит конкретный бизнес или предприниматель, чьи инициативы способны создавать новые сценарии жизни для семей, детей, молодёжи, старшего поколения и людей, которым требуется дополнительная поддержка.

В частности, в Башкирии есть программа «Открыто для всех», когда предприятия становятся открытыми для людей с инвалидностью. В неё входит большое количество предприятий, предпринимателей и общественных пространств. Они создают комфортные условия как для работы людей с особыми потребностями, так и для их отдыха, чтобы они смогли туда спокойно добраться, пройти и провести время. У общества в республике есть запрос, чтобы была карта точек такого инклюзивного мышления, куда человек может прийти и обратиться», — рассказала Каринэ Хабирова.

Она отметила, что именно с креативной индустрии начинается «экономика заботы», когда к потребностям людей относятся нестандартно и креативно.

«К примеру, на пленарном заседании предприниматель презентовал свой проект: он производит накладки для протезов. И подходит к этому креативно, делает их необычными, яркими и классными. Это же тоже улучшает качество жизни человека с особыми потребностями. И мне кажется, каждый, кто что-то делает и создаёт, может подумать и применить креатив в этом направлении. Сделать лавочку в парке, на которую может пересесть человек с коляской, поставить рядом ту же палочку, чтобы она не падала и не скатывалась. То есть создавать такие простые вещи, которые будут облегчать жизнь или украшать ее», – поделилась Каринэ Хабирова.

Напомним, международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия» проходит до 4 ноября. Событие объединяет представителей России и стран-партнёров для создания совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru