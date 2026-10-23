«Российская креативная неделя — Евразия» впервые пройдет в Уфе

«Евразия — это пространство совместных идей и проектов, где культурное многообразие и общие ценности являются не только идентичностью, но и важнейшим экономическим ресурсом. Наша совместная задача заключается в создании условий, чтобы общее наследие, язык, технологии и интеллектуальный ресурс запустили конкурентоспособные креативные продукты и сформировали экономическую пользу: совместные производства, дистрибуцию, обмен компетенциями и новые рынки. Башкортостан не случайно станет первой площадкой „Российской креативной недели — Евразия“. Здесь, на стыке богатейшего наследия и современных индустрий, мы формируем общее пространство диалога и приглашаем страны Евразии к соавторству», — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

Как сообщает пресс-служба проекта, в деловой программе форума, которая включает пленарные, стратегические и отраслевые сессии, образовательные и практические форматы, запланировано более 30 мероприятий с участием более 100 спикеров.

Ожидается участие международных экспертов и представителей более 10 стран, среди которых Казахстан, Узбекистан, Армения, Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Абхазия, Индия, Кыргызстан, Иран, Бразилия и Египет. Среди международных спикеров — основатель Международной недели моды в Маниле и Международного фестиваля модных фильмов Бренч Белло (Филиппины), основатель Goobird Technology и цифровой платформы для кинематографистов Hivideo Сунь Бин (Китай), директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян (Армения), генеральный директор Freedom Events, вице-президент Freedom Finance Виктория Торгунакова (Казахстан), директор по стратегии в Африке и на Ближнем Востоке Saturn Five Consulting, советник президента Международного альянса БРИКС Натан Браун.

К обсуждению присоединятся представители администрации президента РФ, российских федеральных и региональных органов власти, институтов развития, бизнеса, технологических компаний, медиахолдингов и креативных индустрий. Программа будет выстроена вокруг трех стратегических треков: «Креаномика Евразии — кооперация на основе ценностей», «Многонациональное наследие как ресурс креативной экономики России» и «Креативный предприниматель — соавтор будущего». Дискуссии пройдут на четырех тематических площадках — «Креаномика», «Контент», «Музыка» и «Дизайн, наследие, среда».

Тема главного пленарного заседания — «Россия и Евразия: объединение по ценностям». Участники обсудят формирование нового пространства международной кооперации на основе принципа «культурный суверенитет через открытость», предполагающего сохранение национальной идентичности и равноправное взаимодействие стран-партнеров при реализации совместных проектов.

Особое внимание форум уделит интеграции креативных индустрий в традиционные отрасли экономики. Дизайн, цифровые технологии, архитектура и медиа способны создавать дополнительную стоимость в промышленности, агробизнесе и туризме, одновременно повышая привлекательность территорий, качество жизни и открывая новые возможности для предпринимательства.

Республика Башкортостан станет первой площадкой международного фестиваля-форума «Российская креативная неделя — Евразия», объединив промышленный потенциал, многонациональное наследие и современные креативные индустрии. Потенциал региона демонстрируют и его креативные продукты. Так, международный успех башкирской группы AY YOLA, объединившей национальный эпос с современной музыкой, способствовал росту узнаваемости республики за рубежом. Согласно анализу Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») по Евразии, Башкортостан воспринимается в зарубежных СМИ одновременно как промышленный партнер и территория самобытной современной культуры. Развитие этих направлений, наряду с кино, дизайном, гастрономией и ремеслами, создает основу для продвижения региональных брендов и расширения международного сотрудничества.

«Принимать такое значимое событие для нас большая честь и ответственность. Наша республика известна как один из самых креативных регионов России. В этой молодой сфере у нас трудится больше 10 тысяч предпринимателей. Мы разработали особые меры поддержки, в муниципалитетах и на уровне республики регулярно проводим „Часы креативных индустрий“. В каждом городе и районе есть бизнес-шериф, который курирует это направление. Уже во второй раз в этом году будем вручать премию „Создатели“ — кстати, церемонию награждения проведем именно в рамках Российской креативной недели.

Мы запланировали несколько тематических площадок — для тех, кто работает в IT и медиа, снимает кино и рекламу, занимается музыкой и ее продвижением, а еще для архитекторов, дизайнеров и многих других. Будет, что обсудить, о чем задуматься и что посмотреть. Подчеркну, что мы ждем не только тех, кто уже занят в креативных индустриях — приглашаем всех, кому интересна эта тема. Как знать, возможно, наш форум станет для кого-то хорошим стартом», — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Участники обсудят перспективные направления международного сотрудничества и займутся проектированием совместных инициатив, формированием новых партнерств и поиском практических решений для развития креативной экономики стран Евразии. В фокусе — новые модели сотрудничества стран СНГ, перспективы взаимодействия с рынками Азии, Африки и Ближнего Востока, экспорт музыкального и аудиовизуального контента, развитие международных креативных альянсов и механизмов оборота интеллектуальных прав. Отдельное внимание уделят ИИ и его влиянию на национальную идентичность, созданию совместных образовательных проектов, развитию территорий через дизайн, гастрономию и наследие, а также роли креативного предпринимателя в социальных преобразованиях.

Отдельная программа музыкального трека форума будет подготовлена совместно с Colisium — профессиональной площадкой для представителей музыкальной индустрии. 2–3 ноября музыканты, продюсеры, представители лейблов, концертных организаций и музыкального бизнеса обсудят стратегии продвижения на рынках СНГ и Азии, развитие артистического менеджмента, стримингов и международной дистрибуции.

В рамках фестиваля-форума также запланированы креативное ЭКСПО, кинопремьеры с обсуждением, лекторий по интеллектуальной собственности, специальные проекты и мероприятия фестивальной программы. А 4 ноября гостей и участников ожидает обширная культурная программа.

Организаторами «Российской креативной недели — Евразия» выступают Единый центр креативной экономики (АНО «Креативная экономика») и правительство Республики Башкортостан. Регистрация уже доступна на сайте «Российской креативной недели — Евразия».