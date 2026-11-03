Жителям Башкирии напомнили о правилах безопасности в условиях тумана

В связи с ухудшением видимости на дорогах Госавтоинспекция региона напоминает о базовых правилах безопасности, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций на автодорогах.

Туман значительно искажает восприятие расстояния и скорости: предметы кажутся дальше, чем они есть на самом деле, а скорость других автомобилей — ниже.

Поэтому в условиях тумана водителям необходимо снизить скорость, обязательно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, двигаться с включёнными световыми приборами, в том числе противотуманными.

Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только в установленных местах по переходам и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы водители могли заметить их на расстоянии.

Ранее сообщалось об ухудшении погоды в ближайшие дни в Башкирии.