Синоптики предупредили жителей Башкирии о резком ухудшении погоды

Синоптики предупредили жителей Башкортостана о резком ухудшении погодных условий.

Как сообщили в Башгидромете, с приближением атмосферных фронтов с запада Европейской части России начиная со среды, 4 ноября, ожидается резкое изменение погоды. После теплого и сухого октября в регион придут осадки в виде дождя и мокрого снега от небольших до умеренных. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется сильная гололедица. Температура воздуха ночью будет +2, -3°, днем не выше +1, +6°.

В конце текущей недели метеоусловия останутся без изменений. По республике будет идти мокрый снег, переходящий в снег, сохранятся гололедные явления.