ВЦИОМ выяснил, как россияне видят межнациональное единство

Эта дата связана с событиями 1612 года, когда второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, что способствовало окончанию Смутного времени.

Сегодня на круглом столе в международном пресс-центре «Россия сегодня» представили исследование ВЦИОМ о межнациональном единстве России и его объединительной силе. Как сообщила эксперт департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева, 91 процент опрошенных считает, что русский язык объединяет представителей различных национальностей России, создавая общее культурное пространство. 4 процента респондентов считают, что русский язык препятствует свободному развитию национальных культур и языков. 5 процентов затруднились ответить на этот вопрос.

Как отметила Мария Григорьева, межнациональные связи сочетаются с более спокойным эмоциональным восприятием людей иных национальностей. Без опаски и настороженности к представителям других национальностей относятся 78 процентов респондентов. С опаской и настороженностью – 17 процентов. Затруднились ответить на этот вопрос – 5 процентов.

По информации ВЦИОМ, россияне хотели бы больше узнать о разных народах России, их истории и культуре, традициях. 62 процента опрошенных считают, что сегодня народам в России скорее легко, чем сложно сохранять свои традиции. 30 процентов полагают, что скорее сложно. Один процент респондентов уверены, что все зависит от народа: каким-то легко, каким-то сложно. Затруднились ответить на этот вопрос семь процентов.

61 процент опрошенных хотел бы узнать больше о разных народах России, их истории и культуре. 36 процентов респондентов, наоборот, заявили о том, что им эта тема не интересна. Затруднились ответить 3 процента.

Важный момент – межнациональный брак. 31 процент респондентов относятся с одобрением, если бы их близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с представителем другой национальности. Для сравнения: в 2020 году на этот вопрос одобрительно отвечал 21 процент россиян. Не одобряют такое решение близкого родственника 12 процентов респондентов. Для 52 процентов это безразлично/нейтрально.

Напомним, в современной России День народного единства отмечается с 2005 года. Российская Федерация — многонациональное государство с богатым этнокультурным разнообразием. Одним из самых полиэтничных регионов страны с уникальной демографической картиной является Башкортостан, где в мире и согласии проживают представители многих национальностей. В республике созданы условия для сохранения национальных языков, отметили в Башстате.

Как сообщили статистики Башкортостана со ссылкой на данные министерства просвещения РФ, в 2025/2026 учебном году большинство школьников в республике обучались на русском языке (93,3% от общего числа учащихся). На башкирском языке учились 6,2% школьников, на татарском — 0,4%, на чувашском — 0,03%, на марийском — 0,02%. Также в школах региона изучается удмуртский язык.

Культурная жизнь Башкортостана также отражает его многонациональный характер. По информации министерства культуры РБ, к концу 2025 года библиотечная сеть насчитывала 1559 учреждений. Общий фонд литературы на языках народов России (за исключением русского) составил 5,3 млн экземпляров (20,6% от общего объёма фонда).

«В Башкортостане работают 12 государственных театров, из них 10 ставят спектакли на национальных языках народов республики. За прошлый год театральные постановки собрали более 1 миллиона зрителей. Музейная сеть региона представлена 108 государственными и муниципальными музеями. За 2025 год они приняли около 2,3 миллиона посетителей», — добавили статистики региона.

Как сообщал Башинформ, 3 ноября в Уфе накануне Дня народного единства Глава республики Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана лучшим представителям самых разных профессий — от военнослужащих и аграриев до врачей и деятелей искусства.