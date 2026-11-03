Визит-центр «Тура-Хан» стал площадкой Большого этнографического диктанта

Мероприятие началось с чтения стихотворения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, уроженца Чишминского района. Такое литературное вступление стало своеобразным обращением к культурному наследию родного края.

Затем участники приступили к выполнению заданий диктанта. За 45 минут им предстояло ответить на 30 вопросов, посвященных истории, культуре, традициям и обычаям народов России. По завершении диктанта участникам вручили сертификаты, подтверждающие участие в акции.

Большой этнографический диктант проходит с 3 по 12 ноября 2026 года в очном и онлайн-форматах. Акция призвана привлечь внимание к этнокультурному многообразию России, повысить интерес к истории и традициям ее народов, а также дать участникам возможность оценить собственные знания.

Ранее мы сообщали, что украшением Большого Этнодиктанта в Башкирии станет театральный марафон