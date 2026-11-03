Визит-центр «Тура-Хан» стал площадкой Большого этнографического диктанта

Мероприятие началось с чтения стихотворения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, уроженца Чишминского района. Такое литературное вступление стало своеобразным обращением к культурному наследию родного края.
Затем участники приступили к выполнению заданий диктанта. За 45 минут им предстояло ответить на 30 вопросов, посвященных истории, культуре, традициям и обычаям народов России. По завершении диктанта участникам вручили сертификаты, подтверждающие участие в акции.
Большой этнографический диктант проходит с 3 по 12 ноября 2026 года в очном и онлайн-форматах. Акция призвана привлечь внимание к этнокультурному многообразию России, повысить интерес к истории и традициям ее народов, а также дать участникам возможность оценить собственные знания.
Ранее мы сообщали, что украшением Большого Этнодиктанта в Башкирии станет театральный марафон
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.