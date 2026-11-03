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20:10 (UTC+5), 03 Ноября 2026

Визит-центр «Тура-Хан» стал площадкой Большого этнографического диктанта

3 ноября в визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций «Тура-Хан» в Чишминском районе Башкортостана состоялась XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

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Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Фото: Азамат Шириязданов | пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Мероприятие началось с чтения стихотворения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, уроженца Чишминского района. Такое литературное вступление стало своеобразным обращением к культурному наследию родного края.

Затем участники приступили к выполнению заданий диктанта. За 45 минут им предстояло ответить на 30 вопросов, посвященных истории, культуре, традициям и обычаям народов России. По завершении диктанта участникам вручили сертификаты, подтверждающие участие в акции.

Большой этнографический диктант проходит с 3 по 12 ноября 2026 года в очном и онлайн-форматах. Акция призвана привлечь внимание к этнокультурному многообразию России, повысить интерес к истории и традициям ее народов, а также дать участникам возможность оценить собственные знания.

Ранее мы сообщали, что украшением Большого Этнодиктанта в Башкирии станет театральный марафон

Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Азамат Шириязданов пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
Фото: Азамат Шириязданов | пресс-служба Евразийского музея кочевых цивилизаций
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