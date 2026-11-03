В закрытом городе Башкирии обустроили спортплощадку

В ЗАТО Межгорье в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году реализован проект по преображению современного пространства рядом с городской спортшколой, сообщает министерство ЖКХ РБ.

По результатам всероссийского онлайн-голосования прошлого года победителем стал проект завершающего этапа благоустройства прилегающей территории к скверу Первопроходцев. Напомним, что в 2025 году здесь обустроили универсальное поле для волейбола и мини-футбола с искусственной травой, беговую дорожку, выполнили работы по устройству освещения территории.

В текущем году рядом со спортивной школой построили современную площадку для тренировок и соревнований. Здесь установили полосу препятствий и удобные скамейки для отдыха. Покрытие сделали прорезиненным, чтобы занятия спортом были безопасными.

Ранее сообщалось, что в селе Башкирии по нацпроекту обустроили спортплощадку.