В закрытом городе Башкирии обустроили спортплощадку

В ЗАТО Межгорье в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году реализован проект по преображению современного пространства рядом с городской спортшколой, сообщает министерство ЖКХ РБ.
По результатам всероссийского онлайн-голосования прошлого года победителем стал проект завершающего этапа благоустройства прилегающей территории к скверу Первопроходцев. Напомним, что в 2025 году здесь обустроили универсальное поле для волейбола и мини-футбола с искусственной травой, беговую дорожку, выполнили работы по устройству освещения территории.
В текущем году рядом со спортивной школой построили современную площадку для тренировок и соревнований. Здесь установили полосу препятствий и удобные скамейки для отдыха. Покрытие сделали прорезиненным, чтобы занятия спортом были безопасными.
Ранее сообщалось, что в селе Башкирии по нацпроекту обустроили спортплощадку.
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