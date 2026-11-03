В Уфе введут ограничения на парковке у Монумента Дружбы

В мэрии уточнили, что это парковка на Монументе Дружбы (верхняя площадка, со стороны улицы Октябрьской революции). Такая мера будет действовать в День народного единства, 4 ноября, с 5 утра до 13.00.

Ограничение связано с подготовкой и проведением торжественной церемонии возложения цветов.

Ранее мы сообщали, что в Уфе введены ограничения на парковку возле конгресс-холла «Торатау». Как сообщили в администрации города, 2-3 ноября будет полностью закрыта парковка возле конгресс-холла «Торатау» на площади имени Салавата Юлаева.