В Уфе введут ограничения на парковке у Монумента Дружбы

В мэрии уточнили, что это парковка на Монументе Дружбы (верхняя площадка, со стороны улицы Октябрьской революции). Такая мера будет действовать в День народного единства, 4 ноября, с 5 утра до 13.00.
Ограничение связано с подготовкой и проведением торжественной церемонии возложения цветов.
Ранее мы сообщали, что в Уфе введены ограничения на парковку возле конгресс-холла «Торатау». Как сообщили в администрации города, 2-3 ноября будет полностью закрыта парковка возле конгресс-холла «Торатау» на площади имени Салавата Юлаева.
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