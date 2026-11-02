В Уфе введены ограничения на парковку возле конгресс-холла «Торатау»

Ограничения вводятся в связи с проведением первого международного фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия». Мероприятие соберет на площадке «Торатау» представителей креативных индустрий, бизнеса и экспертного сообщества со всей России и из стран-партнеров.

Ранее о том, как пройдет фестиваль-форум, «Башинформу» рассказала министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина.