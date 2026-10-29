«Башкирия умеет удивлять»: Светлана Верещагина о Креативной неделе в Уфе

Уфа на несколько дней станет креативной столицей Евразии. Со 2 по 4 ноября впервые здесь пройдет фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Евразия». О масштабах, планах и задачах творческой элиты континента «Башинформу» рассказала министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина.

– Светлана Михайловна, почему вся креативная элита страны собирается именно в Уфе?

– Это закономерный результат той работы, которую республика ведёт последние несколько лет. В Башкортостане креативные индустрии становятся частью экономики. За последние два года Глава республики обозначил это направление как одно из приоритетных и перспективных, а эксперты оценивают наш системный подход как один из наиболее сильных. Мы вошли в тройку регионов-лидеров Национальной премии в номинации «Креативный регион». Кроме того, Башкортостан уже обозначал тему евразийства в других проектах — «Евразийский музей кочевых цивилизаций», Евразийский НОЦ. Форум даёт возможность продолжить движение вперёд — обменяться опытом с коллегами из других регионов и стран, найти новых партнёров и сформировать совместные проекты, которые усилят позиции республики.

К тому, же у Уфы удобное географические расположение. Мы находимся на стыке Европы и Азии. Это делает наш город идеальной площадкой для диалога между Россией и странами-партнёрами.

– И кого мы ждем в гости?

– Особенность нашей Креативной недели в том, что она будет серьезного международного уровня. До этого подобные форумы проходили и в других регионах, и в Москве. Но такой состав участников и подобная повестка будут впервые в Башкирии.

В деловой программе форума запланировано около 30 мероприятий с участием более 100 спикеров. Ожидается участие международных экспертов и представителей многих регионов России и более 10 стран, среди которых Казахстан, Узбекистан, Армения, Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Абхазия, Индия, Кыргызстан, Иран, Бразилия и Египет. Среди международных спикеров — основатель Международной недели моды в Маниле и Международного фестиваля модных фильмов Бренч Белло (Филиппины), основатель Goobird Technology и цифровой платформы для кинематографистов Hivideo Сунь Бин (Китай), директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян (Армения) и другие.

Мы не боимся масштабных задач. За последние годы республика не раз доказывала, что умеет проводить мероприятия высокого уровня. К тому же, для нас это не просто «принять гостей», а возможность показать наши проекты, найти партнёров, выстроить долгосрочные связи. Вместе с гостями планируем обсудить все ключевые направления креативных индустрий, их роль в экономике, меры поддержки, необходимые предпринимателям. Рассчитываем, что форум укрепит деловые связи Башкортостана со странами Евразии.

– Раз уж заговорили о программе, давайте остановимся подробнее.

– Программа состоит из четырех блоков: «Креаномика», «Контент», «Музыка» и «Дизайн, наследие, среда». В разной степени в обсуждении эксперты будут говорить обо всех 16 индустриях: исполнительские искусства, книжное дело, медиа и СМИ, кино, видеоигры, музыка, гастрономия, культура и наследие, архитектура и урбанистика, реклама и PR, мода, дизайн, художественные промыслы, арт-индустрия, программное обеспечение, отдых и развлечения.

Надеюсь, что такая обширная программа поможет показать, какие креативные предприниматели работают в Башкортостане, рассказать об их продуктах, а наши предприниматели найдут себе партнеров, и соответственно, рынки сбыта в других регионах и странах.

– Ожидаемым событием форума для самих предпринимателей Башкирии станет вручение премии «Создатели – 2026». Насколько активно они подавали заявки?

– Премия «Создатели» — это главная региональная награда в сфере креативных индустрий, учреждённая в 2025 году по инициативе Главы Башкортостана. Идея возникла во время разработки мер поддержки креативной индустрии. Радий Фаритович тогда сказал: «Мы хотим ежегодно отмечать лучших творцов. Надеюсь, это станет традицией. Башкортостан славится талантливыми людьми, которые удивляют и радуют жителей республики, России и мира. Наши музыкальные произведения, IT-разработки, кино и анимация — это гордость. Проекты наших урбанистов получают награды на международных конкурсах. Нам есть чем гордиться».

И идея сработала. Первая премия собрала более 400 заявок, а церемония награждения собрала 700 гостей. В этом году мы видим ещё больший интерес: поступило 619 заявок. Это говорит о том, что премия, действительно, востребована, что люди хотят, чтобы их работу замечали.

– Какие номинации оказались самыми популярными в этом году?

– Больше всего заявок - 182 поступило на номинацию «Креативный проект/продукт». На втором месте «Креативный локальный бренд» — 81 заявка, на третьем «Культурный код» — 77. Это показывает, что наши предприниматели и творцы мыслят не только категориями искусства, но и категориями продукта, бренда, рынка.

Всего в этом году лауреатов выберут в 10 основных номинациях: «Креативный проект/продукт», «Культурный код», «Креативное событие года», «Креативная территория», «Креативный предприниматель», «Креативный наставник», «Креативный цифровой проект», «Креативный социальный проект», «Креативная точка притяжения» и «Креативный локальный бренд». Состав жюри сформировали из экспертов федерального и регионального уровней.

Церемония награждения пройдет 3 ноября, в концертном зале конгресс-холла «Торатау».

– Почему важно продвигать креативные индустрии и проводить форумы такого масштаба?

– Президент России Владимир Путин поставил задачу - к 2030 году увеличить долю креативных индустрий в ВВП страны до 6%. В Башкирии доля креативных индустрий в экономике республики сейчас составляет около 2%. Региональная поддержка креативных предпринимателей и подобные масштабные форумы, безусловно, будут влиять на то, чтобы показатели доросли до целевых.

Уже сейчас этой сфере работают более 10 тысяч предпринимателей. И 30% из них пришли в индустрии только за последний год. Я бы сказала, что это огромный рывок. Бизнес видит перспективы.

Мы уже сейчас наблюдаем, как креативная экономика влияет на территории, появляются первые результаты. Активно в развитие индустрии включились муниципалитеты. Потому что для малых городов и территорий это тот путь, который может стать успешным. Исследования показывают, что в местах, где сформирована креативная среда, готова оставаться молодежь. И не всегда в таком случае решающий фактор - уровень зарплаты. Креативная составляющая влияет на многие сферы: социальную, экономическую, культурную, поэтому ее важно развивать.