Со 2 по 4 ноября в Уфе пройдёт фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия». Подготовку к мероприятию обсудили сегодня, 13 октября, на рабочем совещании, в котором в режиме видеосвязи принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров.

Вместе с начальником управления президента России по стратегическому партнёрству и сотрудничеству Вадимом Титовым и президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш Радий Хабиров обсудил ключевые вопросы организации фестиваля, в том числе подготовку площадок и формирование деловой и событийной программы.

Глава Башкирии отметил, что для республики большая честь принимать такое значимое мероприятие, и поблагодарил за выбор республики в качестве площадки.

«Креативные индустрии — очень важное направление развития региона. В этой сфере трудятся более 9 тысяч предпринимателей, формируются новые творческие пространства, проходит много просветительских мероприятий. В прошлом году Башкортостан вошел в тройку лучших креативных регионов Российской национальной премии. Аналогичную премию под названием „Создатели“ мы учредили у себя в республике. В этом году проводим её уже во второй раз», — сказал Радий Хабиров.

Вадим Титов высоко оценил возможности Башкортостана как конгрессного центра.

«Мы видим, что интерес к развитию креативной экономики растёт. Важно максимально реализовать потенциал Башкортостана как площадки форума, пригласить большое количество гостей, в том числе из-за рубежа», — сказал Вадим Титов.

Марина Монгуш также отметила важность проведения Российской креативной недели в столице Башкортостана и её международный формат. По её словам, это будет способствовать формированию новых совместных проектов со странами евразийского пространства.

Ранее Радий Хабиров напомнил, что президент поставил задачу — к 2030 году доля креативных индустрий в валовом региональном продукте должна составить 6%.