Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
20:39 (UTC+5), 13 Октября 2026

Уфа примет фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия»

Добавить в предпочтительные источники Google
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Со 2 по 4 ноября в Уфе пройдёт фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия». Подготовку к мероприятию обсудили сегодня, 13 октября, на рабочем совещании, в котором в режиме видеосвязи принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров.

Вместе с начальником управления президента России по стратегическому партнёрству и сотрудничеству Вадимом Титовым и президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш Радий Хабиров обсудил ключевые вопросы организации фестиваля, в том числе подготовку площадок и формирование деловой и событийной программы.

Глава Башкирии отметил, что для республики большая честь принимать такое значимое мероприятие, и поблагодарил за выбор республики в качестве площадки.

«Креативные индустрии — очень важное направление развития региона. В этой сфере трудятся более 9 тысяч предпринимателей, формируются новые творческие пространства, проходит много просветительских мероприятий. В прошлом году Башкортостан вошел в тройку лучших креативных регионов Российской национальной премии. Аналогичную премию под названием „Создатели“ мы учредили у себя в республике. В этом году проводим её уже во второй раз», — сказал Радий Хабиров.

Вадим Титов высоко оценил возможности Башкортостана как конгрессного центра.

«Мы видим, что интерес к развитию креативной экономики растёт. Важно максимально реализовать потенциал Башкортостана как площадки форума, пригласить большое количество гостей, в том числе из-за рубежа», — сказал Вадим Титов.

Марина Монгуш также отметила важность проведения Российской креативной недели в столице Башкортостана и её международный формат. По её словам, это будет способствовать формированию новых совместных проектов со странами евразийского пространства.

Ранее Радий Хабиров напомнил, что президент поставил задачу — к 2030 году доля креативных индустрий в валовом региональном продукте должна составить 6%.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru