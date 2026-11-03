В Уфе простились с народным поэтом Башкортостана Хасаном Назаром

Сегодня в Уфе простились с народным поэтом Башкортостана, лауреатом государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, лауреатом литературных премий имени Занаб Биишевой и Рами Гарипова Хасаном Назаром. В траурной церемонии прощания, прошедшей в Доме печати, приняли участие писатели и поэты, члены Союза писателей республики, депутаты Госдумы и Госсобрания РБ, журналисты, родственники поэта, читатели и почитатели творчества Хасана Назара.

Ведущий церемонию экс-редактор газеты «Йэшлек», заместитель директора Национального архива РБ, писатель, поэт и публицист Нияз Салимов отметил, что литература Башкортостана понесла тяжёлую утрату. Он подчеркнул, что Хасан Назар был не только большим поэтом, но и прекрасным журналистом, публицистом. «Пригласив Хасана Мударисовича в своё время, будучи редактором газеты «Йэшлек», своим заместителем, я ничуть не пожалел об этом, потому что с его приходом наша газета обрела новое дыхание, сразу же повысился её тираж», – сказал Нияз Салимов.

Народный поэт республики Кадим Аралбай коротко ознакомил с жизненным и творческим путём Хасана Назара, отметив, что он поднял поэзию Башкортостана на новую высоту, придал ей ещё большую духовность и глубину.

Председатель президиума Всемирного курултая башкир, заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова выразила соболезнования родным и близким Хасана Назара от имени курултая башкир. По её словам, Хасан Назар не только сказал своё веское слово в поэзии Башкортостана, но при этом был ещё и хорошим переводчиком, доносил до башкирских читателей всю прелесть русской классической поэзии, и очень много сделал для сохранения родного башкирского языка.

Исполняющий обязанности министра культуры РБ Фанур Шайхисламов назвал Хасана Назара великим сыном Башкортостана, особо отметив, что его творчество обогатило и поэзию, и в целом культуру Башкортостана. А заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ республики Марат Газизов назвал Хасана Назара эталоном башкирской журналистики и публицистики. По словам Газизова, в каких бы газетах Хасан Назар ни работал, везде он оставил хороший след и хорошую о себе память, а изданные им книги и поэтические сборники — это великое наследие башкирского народа.

От имени земляков Хасана Назара на траурной церемонии выступил управляющий делами администрации Зианчуринского района Ядкар Ханнанов. Он назвал Хасана Назара гордостью не только Зианчуринского района, но и всего башкирского народа. «Мы в районе готовились отметить его юбилей, 85-летие, к сожалению, он не дожил до него всего лишь два месяца. Но мы всё равно проведём это мероприятие, посвятив его памяти нашего прославленного земляка», – сказал Ядкар Ханнанов.

Генеральный директор АО «Издательский дом «Республика Башкортостан», лауреат премии Шагита Худайбердина Зульфия Рахматуллина отметила, что не случайно прощание с Хасаном Назаром проходит в Доме печати. Всю свою жизнь он посвятил журналистике, работал во многих СМИ, редакциях республиканских изданий: в газете «Тан» Бурзянского района, в журнале «Агидель», в газете «Башкортостан», в Комитете по телевидению и радиовещанию при Совмине БАССР, в газете «Йэшлек».

— И всё же, как бы ни были высоки его заслуги в журналистике, прежде всего Хасан Назар оставался поэтом, властителем дум, духовной опорой своего народа, истинным народным поэтом. Все ровесники Хасана Назара, наши народные писатели и поэты — дети войны, с молоком матери впитавшие самые высокие духовные ценности — любовь к ближнему, любовь к свой родине, стремление к добру и свету», – сказала Зульфия Рахматуллина.

Соболезнования родным и близким покойного от имени Союза писателей республики выразила также член правления СП Светлана Чураева, от имени журналистского сообщества — председатель Союза журналистов РБ, редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков, от имени духовенства республики — участник СВО, полковой имам Хамза хазрат.

Родственники Хасана Назара — его супруга Закия Асхатовна, сыновья Ильшат и Азамат, выразили глубокую и искреннюю благодарность всем, кто пришёл проститься с народным поэтом.

Хасан Назар будет похоронен в Уфе, на Южном кладбище.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на 85-м году жизни после болезни скончался народный поэт Республики Башкортостан Хасан Назар.