Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
15:29 (UTC+5), 01 Ноября 2026

В Уфе ушел из жизни народный поэт Башкортостана Хасан Назар

На 85-м году жизни после болезни скончался народный поэт Республики Башкортостан Хасан Назар. Об этом сообщили в Союзе писателей республики.

Добавить в предпочтительные источники Google
Семейный архив Союз писателей РБ
Фото: Семейный архив | Союз писателей РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Хасан Мударисович Назаров родился в 1942 году в деревне Таулыкай Зианчуринского района БАССР. После окончания семилетней школы трудился в колхозе, служил в армии, а впоследствии посвятил себя журналистике. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.

Активная творческая деятельность Хасана Назара началась в 1970-е годы. Уже первый его поэтический сборник «Становье беркутов», вышедший в 1971 году, получил высокую оценку читателей и литературной общественности. Произведения, вошедшие в книги «Запускаю шонкара» и «Зов времени», проникнуты любовью к родной земле и размышлениями о современности. За сборник стихов и поэм «Вознесение в небеса» автор был удостоен Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева.

За выдающиеся достижения в области литературы Хасан Назар также был награжден: орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан»; премией имени Рами Гарипова; премией имени Зайнаб Биишевой.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Семейный архив Союз писателей РБ
Фото: Семейный архив | Союз писателей РБ
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru