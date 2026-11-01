В Уфе ушел из жизни народный поэт Башкортостана Хасан Назар

Хасан Мударисович Назаров родился в 1942 году в деревне Таулыкай Зианчуринского района БАССР. После окончания семилетней школы трудился в колхозе, служил в армии, а впоследствии посвятил себя журналистике. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.
Активная творческая деятельность Хасана Назара началась в 1970-е годы. Уже первый его поэтический сборник «Становье беркутов», вышедший в 1971 году, получил высокую оценку читателей и литературной общественности. Произведения, вошедшие в книги «Запускаю шонкара» и «Зов времени», проникнуты любовью к родной земле и размышлениями о современности. За сборник стихов и поэм «Вознесение в небеса» автор был удостоен Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева.
За выдающиеся достижения в области литературы Хасан Назар также был награжден: орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан»; премией имени Рами Гарипова; премией имени Зайнаб Биишевой.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
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