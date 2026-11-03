В Уфе отключили светофор на улице Испытателей

По данным ГАИ Уфы, со 2 ноября и до полного восстановления не будет работать светофор на улице Испытателей возле дома № 58.

Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ. ГАИ просит водителей заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок и снизить риск ДТП.

Ранее синоптики предупредили жителей Башкирии о резком ухудшении погоды.