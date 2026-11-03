В Уфе ограничат скорость движения на автомобильных мостах

В Уфе в рамках подготовки к зимнему периоду перед мостами и путепроводами начата установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 40 километров в час, сообщает администрация города.

Установка ограничения скорости движения на мостах в зимний сезон необходима для обеспечения безопасности в условиях снегопадов и наледи, когда колеса автомобилей могут терять контакт с поверхностью дорожного покрытия.

Ранее Башинформ сообщал о том, что на дорогах Башкирии в зимний период задействуют более тысячи единиц техники.