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13:41 (UTC+5), 02 Ноября 2026

На дорогах Башкирии в зимний период задействуют более тысячи единиц техники

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Для обслуживания сети автодорог федерального значения, проходящих по территории республики, общая протяжённость которых более 1000 км, в том числе 205 км — это автодорога М-12 «Восток», будет задействовано 190 единиц спецтехники. О подготовке дорожно-транспортного комплекса к осенне-зимнему периоду на оперативном совещании в ЦУРе доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова.

По ее словам, заготовка противогололедных материалов на сегодняшний день составляет 95%  — это более 65 тысяч тонн.

Что касается автодорог регионального и местного значения протяженностью более 23 тысяч км, которые обслуживаются компанией АО «Башкиравтодор», в общей сложности для уборки последствий снегопадов и гололедицы будет задействовано более 1200 единиц специализированных машин, из них уже готовы к работе 661 единица. Часть техники — это более 500 единиц сейчас задействована на объектах строительства и ремонта дорог.

«По мере завершения работ переоборудование техники осуществляется в короткие сроки, — отметила она. — Для зимнего содержания дорог регионального и местного значения заготовлено 114 тысяч тонн противогололедного материала. Принимая во внимание среднюю потребность по опыту прошлых лет, имеющийся объем материала достаточен для обеспечения бесперебойного движения и организации безопасности на автомобильных дорогах регионального и местного значений до конца декабря».

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что нужно быть готовыми к любым сюрпризам погоды.

«Сегодня вроде солнце, а завтра уже гололёд и метели могут быть. Поэтому мы сразу должны принимать решительные действия: во-первых, информировать население, во-вторых, если что, закрывать участки дорог. Возьмите на контроль эту тему, — поручил руководитель региона министру транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Как отметила Любовь Минакова, в случае возникновения неблагоприятных погодных явлений совместно с госавтоинспекцией организуется работа по временному ограничению движения транспортных средств на дорогах. Полная информация об ограничении движения размещается в соцсетях и на официальных сайтах минтранса РБ и управления дорожного хозяйства, а также в СМИ.

Ранее в Башкирии наладили освещение Р-240 от Уфы до Стерлитамака.

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