Минздрав Башкирии сообщил о графике работы поликлиник 4 ноября

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник и больниц в День народного единства.
Поликлиники будут работать 4 ноября по графику субботы – с 08.00 до 17.00 с приемом вызовов до 16.00. Также в этот день в фильтр-боксах будут принимать пациентов с клиническими проявлениями гриппа, ОРВИ и коронавируса.
4 ноября можно будет пройти и диспансеризацию, профосмотры, сделать взрослым прививку от гриппа.
Женские консультации будут вести прием в обычном режиме. Беременные женщины смогут пройти УЗИ-скрининг в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода. Будут приниматься и биоматериалы новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга (Уфа, ул. Чернышевского, 41).
Льготникам в праздничный день будут выписывать рецептурные лекарства, спецпродукты лечебного питания и медицинские изделия по графику работы аптек «Башфармации».
Напомним, праздничный выходной день приходится на среду, 4 ноября.
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