Минздрав Башкирии сообщил о графике работы поликлиник 4 ноября

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник и больниц в День народного единства.

Поликлиники будут работать 4 ноября по графику субботы – с 08.00 до 17.00 с приемом вызовов до 16.00. Также в этот день в фильтр-боксах будут принимать пациентов с клиническими проявлениями гриппа, ОРВИ и коронавируса.

4 ноября можно будет пройти и диспансеризацию, профосмотры, сделать взрослым прививку от гриппа.

Женские консультации будут вести прием в обычном режиме. Беременные женщины смогут пройти УЗИ-скрининг в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода. Будут приниматься и биоматериалы новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга (Уфа, ул. Чернышевского, 41).

Льготникам в праздничный день будут выписывать рецептурные лекарства, спецпродукты лечебного питания и медицинские изделия по графику работы аптек «Башфармации».

Напомним, праздничный выходной день приходится на среду, 4 ноября.