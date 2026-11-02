У жителей Башкирии будет дополнительный выходной в середине недели

Начавшаяся рабочая неделя в Башкирии, как и по всей стране, будет на один день короче. В среду, 4 ноября, жителей республики ждёт дополнительный выходной в связи с Днём народного единства. Об этом напоминает Гострудинспекция.

Как уточнила заместитель руководителя Гострудинспекции по РБ Оксана Ванскова, продолжительность работы во вторник, 3 ноября, сокращается на один час. Если у сотрудника отпуск «захватывает» 4 ноября, то отдых продлевается на один день.

В ведомстве пояснили, для всех работников, которые будут заняты в нерабочий праздничный день, предусмотрена оплата труда в двойном размере. Привлечение к работе сотрудника, для которого 4 ноября является выходным, допускается только с его письменного согласия, за исключением ряда случаев. В этом случае оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха. Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.

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