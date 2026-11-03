Аттракционы в России будут работать по единым правилам

Единые правила безопасности, регистрации и контроля аттракционов вводятся с 1 марта 2027 года. Бизнес располагает четырьмя месяцами для «акклиматизации». Закон регулирует работу стационарных и передвижных устройств, которые оказывают на пассажиров биомеханическое воздействие высокой или средней степени риска.

Такие аттракционы должны ставить на госучёт в региональной информсистеме с выдачей регистрационного знака. Без регистрации работать нельзя.

В законе прописаны требования к проектированию и монтажу оборудования, а также обслуживанию. Персонал обязан проходить обучение и аттестацию, а техосмотр оборудования должен проводиться раз в год.

За нарушений требований владельцам назначается административная и уголовная ответственность.

В зону регулирования закона не входят карусели, качели и другие устройства с минимальной степенью риска, оборудование для детских игровых площадок, фуникулёры, канатные дороги, спортинвентарь и устройства для частного использования.

Ранее сообщали: девушку, работавшую оператором аттракциона в Стерлитамаке, осудили за получение травмы ребёнком.