Аттракционы в России будут работать по единым правилам

Единые правила безопасности, регистрации и контроля аттракционов вводятся с 1 марта 2027 года. Бизнес располагает четырьмя месяцами для «акклиматизации». Закон регулирует работу стационарных и передвижных устройств, которые оказывают на пассажиров биомеханическое воздействие высокой или средней степени риска.
Такие аттракционы должны ставить на госучёт в региональной информсистеме с выдачей регистрационного знака. Без регистрации работать нельзя.
В законе прописаны требования к проектированию и монтажу оборудования, а также обслуживанию. Персонал обязан проходить обучение и аттестацию, а техосмотр оборудования должен проводиться раз в год.
За нарушений требований владельцам назначается административная и уголовная ответственность.
В зону регулирования закона не входят карусели, качели и другие устройства с минимальной степенью риска, оборудование для детских игровых площадок, фуникулёры, канатные дороги, спортинвентарь и устройства для частного использования.
Ранее сообщали: девушку, работавшую оператором аттракциона в Стерлитамаке, осудили за получение травмы ребёнком.
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