В Башкирии осудили оператора аттракциона за травмированного ребенка

По данным объединенной пресс-службы судов РБ и пресс-службы прокуратуры РБ, в мае 2026 года подсудимая включила аттракцион вращательного движения «Вальс», не убедившись после окончания посадки в отсутствии других лиц в зоне катания и не проконтролировав применение элементов безопасности пассажиров.
В этот момент мальчик, находясь в зоне движущихся механизмов карусели, упал и был зажат между частями конструкции. Как информировал Башинформ, несовершеннолетний получил травмы, его здоровью причинен тяжкий вред.
В ходе судебного разбирательства подсудимая признала вину в полном объёме.
Суд с учетом позиции гособвинителя назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и эксплуатацией аттракционов, на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.
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