Южноафриканский бизнесмен Эррол Грэм Маск посетил Уфимский кампус

Южноафриканский бизнесмен, отец основателя Tesla Илона Маска Эррол Грэм Маск посетил Уфимский межвузовский кампус. На площадке кампуса предприниматель провёл встречу со студентами Уфимского университета науки и технологий.
В открытом диалоге приняли участие около ста студентов УУНиТ, БГМУ и УГНТУ, интересующихся технологическим предпринимательством. Они смогли задать Эрролу Маску вопросы. Студентов интересовали перспективные направления науки. По мнению бизнесмена, к ним относятся изучение гравитации и термоядерного синтеза; он также признал, что задел в изучении этих областей в нашей стране огромен.
Визит Эррола Маска в Уфу стал частью программы форума «Российская креативная неделя — Евразия», который проходит в столице республики со 2 по 4 ноября 2026 года.
Ранее Глава Башкирии анонсировал насыщенную программу международного форума в Уфе.
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