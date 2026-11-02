В Башкирии за сутки произошло 8 загораний травы

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 загораний сухой растительности в Альшеевском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском (3) и Чишминском районах, а также в городе Кумертау, сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2026 года в регионе зафиксировано 40 очагов лесных пожаров на общей площади более 319 гектаров. Кроме того, произошло 427 загораний сухой растительности на общей площади более 2731 гектара.

Ранее мы сообщали о чрезвычайной пожарной опасности в отдельных юго-восточных и западных районах республики.