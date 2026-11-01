В Башкирии объявили чрезвычайную пожароопасность

МЧС по Башкирии объявило на 2 ноября чрезвычайную пожарную опасность в отдельных юго-восточных (Зауралье) и западных районах республики. Следует ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем. Не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, а также под кронами деревьев. Не бросать горящие спички, окурки в не отведенные для этого места.

Ранее сообщали, когда ждать перемены погоды.