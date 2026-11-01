В Башкирии на смену солнечной придёт пасмурная погода

Действие блокирующего антициклона в Башкирии, продолжающееся третью неделю, начнёт разрушаться 4 ноября, по данным центра «Фобос». Об установлении снежного покрова речь ещё не идёт. Осадки различной степени интенсивности будут выпадать в виде дождя со снегом.
В видимой перспективе дневные температуры планируют устойчиво держаться выше нуля при том, что ночные будут стабильно уходить в минус. Так что по утрам пешеходам и автомобилистам придётся часто иметь дело с гололедицей.
В отличие от практически полного штиля во время действия антициклона, способствующего накоплению выхлопов и выбросов в промышленных городах, регион наконец «проветрится» под воздушными потоками с частой сменой направлений.
Ранее сообщали: ноябрь ожидается теплее на один градус.
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