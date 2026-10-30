Жителей Башкирии ждёт более мягкий ноябрь

По данным Гидрометцентра России, в ноябре на территории Башкирии средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы. Норма для последнего месяца осени в регионе составляет минус 4,4 градуса.
Что касается осадков, то их месячное количество прогнозируется меньше нормы. Обычно в ноябре в республике выпадает от 30 до 50 миллиметров осадков.
Это значит, что жителей региона ждёт более мягкий, чем обычно, ноябрь, однако при этом стоит готовиться к возможному дефициту влаги.
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