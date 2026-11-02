В Башкирии стартовала операция «Встречная полоса»

По данным ведомства, за 9 месяцев текущего года выезд на встречную полосу стал причиной 87 ДТП, в которых погибли 42 человека и 138 получили ранения. В связи с этим в указанный период сотрудники ГАИ усилят контроль на участках дорог с высоким риском.

Водителей призывают воздержаться от опасных маневров и обгонов, особенно если в машине находятся дети.

Ранее стало известно, что в Башкирии частные перевозчики планируют обновить подвижной состав.