В Башкирии частные перевозчики планируют обновить подвижной состав

В Башкирии активно обновляется и расширяется парк общественного транспорта, в том числе государственного перевозчика — АО «Башавтотранс».

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ, начиная с середины 2019 года автопарк «Башавтотранса» серьезно обновлен. Закуплено, в общей сложности, более 1600 автобусов малого, среднего и большого классов, включая туристические автобусы.

«Средний возраст автобусов не превышает пяти лет, доля таких автобусов — более 75 процентов. К примеру, в сентябре этого года Стерлитамак получил 10 новых автобусов, которые выехали на востребованные маршруты города. В начале октября АО „Башавтотранс“ передали 25 новых автобусов „Нефаз“ для маршрутов в Уфе и Нефтекамске. До конца года автопарк государственного перевозчика пополнится еще 53 новыми автобусами. Это позволит значительно разгрузить маршруты в часы пик», — подчеркнули в минтрансе Башкирии.

На данный момент только «Башавтотранс» обслуживает 584 маршрута. На линию ежедневно выпускается более 1200 автобусов, которые перевозят почти 400 тысяч пассажиров. Годовой пассажиропоток предприятия вырос с 79 млн поездок в 2018 году до 125,2 млн в 2025-м.

Между тем, некоторую часть рынка занимают и частные перевозчики. Среди них — ООО «Автомиг» и ИП «Сенча Е.С.», автопарк которых, пусть не такими быстрыми темпами, как у «Башавтотранса», но тоже только растет. Актуальный вопрос для всех без исключения перевозчиков — содержание автопарка. Задача достаточно затратная, учитывая тот факт, что себестоимость пассажирских перевозок с каждым годом увеличивается. Причина — повышение стоимости топлива и запасных частей.

Скорость возвращения автобусов на маршруты напрямую от своевременной доставки запчастей. Ежедневно специалисты отрабатывают заявки от водителей, возвращая неисправные автобусы в строй.

«Ежедневно в Уфе на линию выходит 57 автобусов, которые обслуживают два маршрута: № 167 п и 258 п. Цены на топливо и запчасти растут постоянно. Причем последние приходится заказывать из Китая, а это недешево. Проезд очень сильно занижен по отношению к ценам и топливу. Тем не менее мы держим стоимость проезда на прежнем уровне», — подчеркнул «Башинформу» исполнительный директор ООО «Автомиг» Александр Савин.

Как рассказал «Башинформу» индивидуальный предприниматель Евгений Сенча, его автобусы полноценно обслуживают три автобусных маршрута в Уфе и Уфимском районе: № 65, № 246 и № 65. Еще один маршрут — № 216 пока находится в стадии становления на ноги. Рассматривается возможность покупки нового подвижного состава, а также перевод на метановое топливо.

«На маршруты ежедневно выходит от восьми до 15 автобусов. От топлива у нас же еще цены на запчасти зависят. Транспортная логистика и конечный потребитель все это оплачивает. Чтобы достойно обслуживать даже самые маленькие автобусы, все всегда упирается в деньги. Запчасти должны быть новые. Цена на запчасти и солярку у нас далеко впереди стоимости проезда. К тому же и подвижной состав надо обновлять, и постоянно обслуживать уже имеющийся автопарк, регулярно делать ремонт, чтобы автобусы вовремя выходили на рейсы. Потому мы и рассматриваем возможность перехода на метановое топливо, потому что качество перевозок никоим образом не должно хромать», — заявил «Башинформу» Евгений Сенча.