В Башкирии обход Стерлитамака откроют в ноябре

Глава Башкирии Радий Хабиров 2 ноября на оперативном совещании в ЦУРе спросил у министра транспорта и дорожного хозяйства Любови Минаковой о том, когда будет открыт обход Стерлитамака.

«С 18 по 20 ноября предложили открыть в рамках „Транспортной недели“. Там все готово», — ответила она.

Ранее Башинформ сообщал о том, что на трассе Р-240 Уфа — Стерлитамак произведена реконструкция 23 километров федеральной дороги, вместо двух полос стало четыре. По нормативам на такую стройку дается 36 месяцев, но работы были выполнены за один год. Контракт заключили в марте 2025-го, но финансирование пришло позже, поэтому график пришлось сжать до предела.