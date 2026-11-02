В Башкирии обход Стерлитамака откроют в ноябре

Глава Башкирии Радий Хабиров 2 ноября на оперативном совещании в ЦУРе спросил у министра транспорта и дорожного хозяйства Любови Минаковой о том, когда будет открыт обход Стерлитамака.
«С 18 по 20 ноября предложили открыть в рамках „Транспортной недели“. Там все готово», — ответила она.
Ранее Башинформ сообщал о том, что на трассе Р-240 Уфа — Стерлитамак произведена реконструкция 23 километров федеральной дороги, вместо двух полос стало четыре. По нормативам на такую стройку дается 36 месяцев, но работы были выполнены за один год. Контракт заключили в марте 2025-го, но финансирование пришло позже, поэтому график пришлось сжать до предела.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.