В Башкирии избрали нового руководителя Российского союза молодежи 

31 октября на собрании регионального отделения движения «Российский союз молодежи» (РСМ) избрали нового руководителя. Им стала Лейсан Бураншина, сообщил министр молодежной политики Башкирии Вито Сабиров.

«Лейсан занимается координацией программы „Российская студенческая весна“ в нашей республике, участвует в развитии творческих клубов в вузах и поддержке креативных инициатив молодых людей. Обязательно поддержим ребят и вместе будем реализовывать проекты для молодежи республики, направленные на самореализацию, вовлечение в общественную жизнь, развитие студенческого и ученического самоуправления», — поделился министр.

Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» — одно из массовых, негосударственных, некоммерческих, социально ориентированных молодежных объединений страны.

РСМ занимается развитием гражданской активности молодежи, патриотическим воспитанием, выявлением и поддержкой талантливой молодежи. Ежегодно около 4 миллионов молодых людей по всей России участвуют в более 10 федеральных программах и более 200 региональных проектах.

На встрече с руководителем молодежного ведомства Лейсан Бураншина представила планы развития организации и реализации ключевых задач повестки молодежной политики.

Ранее Башинформ сообщал о том, что на слете студотрядов ПФО представили опыт Башкирии по подготовке кадров.