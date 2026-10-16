Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
21:24 (UTC+5), 16 Октября 2026

На слёте студотрядов ПФО представили опыт Башкирии по подготовке кадров

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Хитрова для ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Хитрова | для ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист
Прослушать статью:

Сегодня, 16 октября, в Самаре в рамках XVI Слёта студенческих отрядов Приволжского федерального округа прошло совещание руководителей региональных отделений «Российских студенческих отрядов» ПФО.

Опыт работы круглогодичного студенческого медицинского отряда «Маяк Разума» в Башкирии представил главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы Уфы Тагир Гизатуллин.

«Студотряд — это инструмент системной кадровой работы. Мы формируем среду, в которой студенты ещё во время обучения становятся частью профессионального сообщества. Это позволяет решать проблему нехватки кадров не точечно, а стратегически», — отметил Тагир Гизатуллин.

Проект «Маяк Разума» стартовал в 2025 году как пилотный — это позволило отработать механизмы взаимодействия и выстроить прозрачную систему включения студентов в реальную работу больницы. Уже сегодня проект признан эффективным инструментом кадровой политики, его высокую оценку дал Глава Башкортостана.

Министр молодёжной политики республики Вито Сабиров подчеркнул, что в Башкирии уделяется большое внимание развитию движения студенческих отрядов, которое получает поддержку лично от Главы региона Радия Хабирова.

«На сегодняшний день студотрядами трудоустроено более 13 тысяч студентов и школьников, реализуются региональные, межрегиональные и окружные трудовые проекты. На Всероссийском уровне наши отряды занимают лидирующие позиции и привозят в регион значимые победы», — сказал Вито Сабиров.

В Башкирии планируют трудоустроить более 13 тысяч бойцов студотрядов
Общество
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru