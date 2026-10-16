На слёте студотрядов ПФО представили опыт Башкирии по подготовке кадров

Сегодня, 16 октября, в Самаре в рамках XVI Слёта студенческих отрядов Приволжского федерального округа прошло совещание руководителей региональных отделений «Российских студенческих отрядов» ПФО.

Опыт работы круглогодичного студенческого медицинского отряда «Маяк Разума» в Башкирии представил главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы Уфы Тагир Гизатуллин.

«Студотряд — это инструмент системной кадровой работы. Мы формируем среду, в которой студенты ещё во время обучения становятся частью профессионального сообщества. Это позволяет решать проблему нехватки кадров не точечно, а стратегически», — отметил Тагир Гизатуллин.

Проект «Маяк Разума» стартовал в 2025 году как пилотный — это позволило отработать механизмы взаимодействия и выстроить прозрачную систему включения студентов в реальную работу больницы. Уже сегодня проект признан эффективным инструментом кадровой политики, его высокую оценку дал Глава Башкортостана.

Министр молодёжной политики республики Вито Сабиров подчеркнул, что в Башкирии уделяется большое внимание развитию движения студенческих отрядов, которое получает поддержку лично от Главы региона Радия Хабирова.

«На сегодняшний день студотрядами трудоустроено более 13 тысяч студентов и школьников, реализуются региональные, межрегиональные и окружные трудовые проекты. На Всероссийском уровне наши отряды занимают лидирующие позиции и привозят в регион значимые победы», — сказал Вито Сабиров.