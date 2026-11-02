Уфа станет ключевым центром креативного и культурного сотрудничества СНГ

Страны СНГ уже активно работают над совместными проектами во всех сферах креативных индустрий. Директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян поделился своим видением, как должна быть выстроена эта работа на примере театров.

«Национальный театр не должен делать выбор между сохранением идентичности и мировым признанием. Индентичность может стать предметом международного интереса. В Евразийском регионе нужно перейти к единой системе гастролей, когда театры совместно создают культурные ценности и распространяют их. Театр XXI века — больше, чем театр. Если взять театр как институт, соединяющий разные искусства, это становится больше, чем театр. И ещё мы добавляем сюда образовательные проекты, потому что мы должны воспитывать зрителя будущего. Не надо ограничивать свои возможности только в рамках спектаклей. Это — театр XXI века», — рассказал Вардан Мкртчян.

По итогам сессии в Башкирии был сформирован перечень практических рекомендаций, направленных на создание общего институционального контура. Участники сошлись во мнении, что именно Уфа может стать одной из ключевых площадок, где культурная и ценностная близость стран СНГ напрямую конвертируется в новые продукты, бизнес-связи и экономические возможности.

Напомним, международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия» проходит 2–4 ноября в конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Форум объединит представителей России и стран-партнеров для формирования совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.