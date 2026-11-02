Уфа станет ключевым центром креативного и культурного сотрудничества СНГ

Среди приглашенных экспертов на сессии выступил заместитель руководителя партии «Единая Россия» в Госдуме Денис Кравченко. Именно благодаря ему несколько лет назад на законодательном уровне начали обсуждать креативные индустрии.
«Вопрос развития креативной отрасли остается открытым. Здесь не работают стандартные подходы, универсального рецепта быть не может. На площадке партии и в Государственной Думе мы регулярно обсуждаем вызовы, стоящие перед отраслью. Утверждена стратегия развития креативной экономики до 2036 года, должен появиться федеральный проект по развитию креативных индустрий. По работе с другими странами Россия всегда открыта к сотрудничеству со странами СНГ — кино, театр, музыкальные проекты. Это все то, что формирует наш культурный код. Сегодня мы создаем единый контур торговли формами креативных индустрий. Например, житель России может заказать товар из Казахстана и наоборот. Ключевой барьер — защита интеллектуальной собственности в части международного права. Нет единого цифрового реестра, который признавался бы во всех наших странах», — рассказал Денис Кравченко.
Эксперты также затронули важный вопрос — существует ли перспектива создания совместных креативных продуктов между странами. Генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Ганин отметил, что сейчас уже пора переводить диалог в плоскость конкретных проектов и заработка денег.
«Года два назад мы только начали говорить про креативные индустрии. Сейчас уже говорим про сбыт, деньги, товары. На сегодня мы используем механизмы, которые работают только в странах СНГ. У нас 36 советов только в экономике, культуре. За эти два года в СНГ поверили в креативные индустрии. Стимулом выступил президент Казахстана — в 2025 году он заявил, что необходимо поддержать креативную экономику. Теперь обсуждения уже идут на уровне глав правительств», — рассказал Вадим Ганин.
Страны СНГ уже активно работают над совместными проектами во всех сферах креативных индустрий. Директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян поделился своим видением, как должна быть выстроена эта работа на примере театров.
«Национальный театр не должен делать выбор между сохранением идентичности и мировым признанием. Индентичность может стать предметом международного интереса. В Евразийском регионе нужно перейти к единой системе гастролей, когда театры совместно создают культурные ценности и распространяют их. Театр XXI века — больше, чем театр. Если взять театр как институт, соединяющий разные искусства, это становится больше, чем театр. И ещё мы добавляем сюда образовательные проекты, потому что мы должны воспитывать зрителя будущего. Не надо ограничивать свои возможности только в рамках спектаклей. Это — театр XXI века», — рассказал Вардан Мкртчян.
По итогам сессии в Башкирии был сформирован перечень практических рекомендаций, направленных на создание общего институционального контура. Участники сошлись во мнении, что именно Уфа может стать одной из ключевых площадок, где культурная и ценностная близость стран СНГ напрямую конвертируется в новые продукты, бизнес-связи и экономические возможности.
Напомним, международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия» проходит 2–4 ноября в конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Форум объединит представителей России и стран-партнеров для формирования совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.
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