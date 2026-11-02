Уфа стала креативной столицей Евразии

Республика Башкортостан станет первой площадкой международного фестиваля-форума «Российская креативная неделя — Евразия», объединив промышленный потенциал, многонациональное наследие и современные креативные индустрии. Потенциал региона демонстрируют и его креативные продукты. Так, международный успех башкирской группы AY YOLA, объединившей национальный эпос с современной музыкой, способствовал росту узнаваемости республики за рубежом. Согласно анализу Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») по Евразии, Башкортостан воспринимается в зарубежных СМИ одновременно как промышленный партнер и территория самобытной современной культуры. Развитие этих направлений, наряду с кино, дизайном, гастрономией и ремеслами, создает основу для продвижения региональных брендов и расширения международного сотрудничества.

«Принимать такое значимое событие для нас большая честь и ответственность. Наша республика известна как один из самых креативных регионов России. В этой молодой сфере у нас трудится больше 10 тысяч предпринимателей. Мы разработали особые меры поддержки, в муниципалитетах и на уровне республики регулярно проводим „Часы креативных индустрий“. В каждом городе и районе есть бизнес-шериф, который курирует это направление. Уже во второй раз в этом году будем вручать премию „Создатели“ — кстати, церемонию награждения проведем именно в рамках Российской креативной недели», — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров и пригласил всех заинтересованных к участию в Креативной неделе.

Участники обсудят перспективные направления международного сотрудничества и займутся проектированием совместных инициатив, формированием новых партнерств и поиском практических решений для развития креативной экономики стран Евразии. В фокусе — новые модели сотрудничества стран СНГ, перспективы взаимодействия с рынками Азии, Африки и Ближнего Востока, экспорт музыкального и аудиовизуального контента, развитие международных креативных альянсов и механизмов оборота интеллектуальных прав. Отдельное внимание уделят ИИ и его влиянию на национальную идентичность, созданию совместных образовательных проектов, развитию территорий через дизайн, гастрономию и наследие, а также роли креативного предпринимателя в социальных преобразованиях.

Отдельная программа музыкального трека форума будет подготовлена совместно с Colisium — профессиональной площадкой для представителей музыкальной индустрии. 2–3 ноября музыканты, продюсеры, представители лейблов, концертных организаций и музыкального бизнеса обсудят стратегии продвижения на рынках СНГ и Азии, развитие артистического менеджмента, стримингов и международной дистрибуции.

В рамках фестиваля-форума также запланированы креативное ЭКСПО, кинопремьеры с обсуждением, лекторий по интеллектуальной собственности, специальные проекты и мероприятия фестивальной программы. А 4 ноября гостей и участников ожидает обширная культурная программа.

Организаторами «Российской креативной недели — Евразия» выступают Единый центр креативной экономики (АНО «Креативная экономика») и правительство Республики Башкортостан.