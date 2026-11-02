Стало известно, будут ли в итоге разводить лошадей Пржевальского в Башкирии

«Вместе с учеными члены рабочей группы выезжали в Оренбургскую область. Действительно, такая возможность имеется. Однако, по информации представителей научного сообщества, есть очень высокая вероятность того, что будет генетическое скрещивание, если мы завезем лошадей Пржевальского из Оренбургской области. Поэтому пока мы этот проект сдвигаем вправо», — пояснил Фазылов, отвечая на вопрос Радия Хабирова по поводу того, будут ли в Башкирии разводить лошадь Пржевальского.

По мнению руководителя региона Радия Хабирова, поскольку пока нет твердой уверенности, что это глубоко научный проект, лучше заниматься разведением зубров.

«Там еще есть чем заниматься. Я разговаривал с белорусскими учеными. Знаете, разведением какого количества животных можно было бы в принципе заниматься: и большими, и маленькими. Было бы желание. Поэтому спасибо большое, по зубрам у нас идет очень неплохо. Хорошее туристическое место получилось», — сказал Радий Хабиров, комментируя ответ министра природопользования и экологии Башкирии.

Как сообщал ранее Башинформ, с 2015 года в Оренбургской области реализуется проект по созданию первой в России вольной популяции лошадей Пржевальского. Напомним, лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу России как вероятно исчезнувший вид. Восстановление популяции требует особых мер государственной поддержки, поэтому животное включено в перечень приоритетных видов нацпроекта «Экологическое благополучие».