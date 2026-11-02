На дорогах Башкирии проходят массовые проверки водителей

Экипажи ДПС осуществляют дежурство на следующих участках автодорог:
- 1317-й и 1475-й километры автодороги М-5 «Урал»;
- 113-й и 198-й километры автодороги Уфа – Оренбург;
- 97-й километр автодороги Р-240;
- 204-й километр автодороги Уфа – Белорецк;
- 105-й километр автодороги Уфа – Янаул.
Основная цель рейдов – профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Среди них – управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.
Граждан просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.
Ранее в Стерлитамаке у пьяного водителя конфисковали машину.
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