В Стерлитамаке у пьяного водителя конфисковали машину

В Стерлитамаке суд вынес приговор местному жителю, который повторно сел за руль пьяным.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ Башкирии, в июле этого года мужчина без прав управлял автомобилем ВАЗ-21124 будучи пьяным. Его остановили сотрудники ДПС. От медосвидетельствования водитель отказался.

Ранее мужчина уже привлекался за подобное нарушение. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ, лишил права управлять транспортом на 2 года 6 месяцев и конфисковал автомобиль в доход государства.