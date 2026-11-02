Креативная неделя в Уфе помогает найти единомышленников — эксперт

Президент Клуба арт-директоров России Александр Алексеев в беседе с журналистом «Башинформа» отметил, что международный форум прежде всего помогает «нащупать» точки соприкосновения для сотрудничества.
«Уже за несколько часов здесь, в Уфе, я почувствовал взаимопонимание. Ты с любопытством слушаешь, что-то рассказываешь, и начинаешь больше понимать в индустрии. В этом и значимость международного форума: это уникальный способ пообщаться на темы, которые ты не будешь обсуждать у себя дома, потому что тебе это просто не приходит в голову. И неожиданно ты к этому раскрываешься. Так что первый этап, взаимопонимание, уже достигнут, а следующий — попытка органично, на основе разделяемых ценностей, выстраивать совместные проекты разного масштаба. Пока в евразийском масштабе многие говорят, но немногие мыслят, и тем более немногие переводят это в практику», — отметил Александр Алексеев.
Говоря о Башкирии, эксперт подчеркнул, что, как и везде, самое интересное здесь — уникальные локальные производства и традиции, которые вырастают в бренды.
«В качестве удачного примера можно привести башкирский мёд, который давно стал брендом мирового масштаба», – отметил он.
Напомним, международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия» проходит до 4 ноября. Событие объединяет представителей России и стран-партнёров для создания совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.
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