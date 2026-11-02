Как будут работать офисы МФЦ в Башкирии в День народного единства

В связи с празднованием Дня народного единства, 4 ноября, изменится режим работы центров «Мои документы» в Башкирии. Об этом сообщили в соцсетях МФЦ РБ.

Так, во вторник, 3 ноября, офисы будут принимать посетителей по привычному расписанию — это обычный рабочий день. В среду, 4 ноября, объявленный нерабочим праздничным днём, центры госуслуг будут закрыты. А уже в четверг, 5 ноября, МФЦ возобновят работу в прежнем режиме.

Ранее Башинформ сообщал, что текущая рабочая неделя в Башкирии будет четырехдневной.