Следующая рабочая неделя в Башкирии будет четырехдневной

В начале ноября жителей Башкирии ожидает дополнительный выходной день. Отдыхать будем в среду, 4 ноября – в День народного единства.

Праздник выпадает на середину недели – это отличная возможность перевести дух и провести время с близкими. Согласно производственному календарю минтруда Башкирии, вторник, 3 ноября, – предпраздничный день: продолжительность работы сокращается на один час.