Эксперт назвал три перспективные сферы креативной индустрии Башкирии

Основатель Международной недели моды в Маниле, Международного фестиваля модных фильмов и журнала GANAP (Филиппины) Бенч Белло в беседе с журналистом «Башинформа» оценил, какие креативные сферы можно вывести на азиатский рынок.

«Во время сессии я увидел много башкирских продуктов и товаров, которые могли бы позиционировать себя на глобальном рынке. Я бы выделил три основных пункта. Первый — это, конечно же, видеоигры. В России в целом и в Башкирии в частности создается много отличных игр, у вас сильная игровая индустрия. Во-вторых, в Башкирии много талантливых модельеров. Я призываю всех их выйти на рынок Азии — здесь огромный потенциал. В-третьих, у вас есть киноиндустрия. У нас много онлайн-платформ, и мы приглашаем местных творцов — модельеров, кинематографистов, разработчиков игр — к сотрудничеству и выходу на наш рынок», — отметил Бенч Белло.

Эксперт также обратил внимание: креативная индустрия становится весомой частью «большой» экономики. Поэтому не исключено, что этот вопрос обсудят и на форуме стран ШОС в Уфе в 2028 году.

«Я считаю, что креативная индустрия — это перспективная и растущая сфера. Она вносит вклад в экономику, опираясь на богатый творческий потенциал. Поэтому я считаю, что это станет одной из важных и интересных тем на этом саммите», — подчеркнул собеседник «Башинформа».

Напомним, международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Евразия» проходит до 4 ноября. Событие объединяет представителей России и стран-партнёров для создания совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.