В Уфе и Стерлитамаке мониторят состояние атмосферы

Сегодня передвижные лаборатории контроля качества воздуха работают в Уфе и Стерлитамаке, сообщили в минэкологии Башкирии. В этих городах действует режим НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) — отсутствие ветра, наличие температурной инверсии (слой тёплого воздуха выше холодного и действует как крышка, не давая приземному слою уйти наверх), и другие факторы, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Как сообщила замначальника Стерлитамакского территориального управления минэкологии РБ Регина Юнусова, в рамках мониторинга проанализированы пробы на наличие таких загрязнителей, как бензол, диоксид серы, оксид углерода и сероводород. Параллельно в городах ведётся постоянное наблюдение за атмосферой посредством автоматических станций контроля. В случае обнаружения превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ результаты анализов будут направлены в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

В минэкологии пояснили, что полномочия ведомства ограничены: оно вправе мониторить состояние атмосферы, но проводить проверки на предприятиях не может — заводы, производящие основную часть смога, подлежат федеральному экологическому контролю.

«Промышленные предприятия получают прогнозы о НМУ от Башгидромета и обязаны переводить производственные процессы на пониженные режимы работы и обеспечивать снижение выбросов на установленный процент. Вместе с тем, обратим внимание, даже полное выполнение предприятиями требований по снижению выбросов в периоды НМУ не гарантирует мгновенного рассеивания примесей. Основными загрязнителями атмосферного воздуха в Стерлитамаке являются производственные объекты, которые подлежат федеральному государственному экологическому контролю и подконтрольны Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора. Минэкологии Башкортостана проводит региональный экологический контроль и не вправе проводить проверочные мероприятия на данных объектах. В Стерлитамаке организован контроль за состоянием атмосферного воздуха посредством автоматизированных станций в круглосуточном режиме. Результаты анализов регулярно размещаем на своём сайте.

Информацию о фактах превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ оперативно направляем для инициирования проверочных мероприятий в адрес Южно-Уральского управления Росприроднадзора и в республиканское управление Роспотребнадзора. Жители также могут направить официальное обращение в эти ведомства», — прокомментировал замминистра экологии РБ Антон Гладышев.

Мониторинг продолжается. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее сообщали, когда Башкирия сможет «проветриться» — погода начнёт меняться только в конце следующей недели, а сейчас над республикой держится блокирующий антициклон с практически безветренной погодой.