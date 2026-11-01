Сельский врач из Башкирии стала лауреатом международной премии 

В Москве, в здании Торгово-промышленной палаты России прошла церемония награждения III международной ежегодной премии «За вклад в здоровье нации — 2026». В числе лауреатов — Лиана Фаткуллина, врач-терапевт участковый высшей квалификационной категории, заведующая врачебной амбулаторией села Большой Куганак Стерлитамакского района.
Лиана Фаткуллина окончила Башкирский государственный медицинский университет в 1997 году, с 1998 года работает врачом, а с 2006 года — участковым терапевтом. Сегодня она руководит сельской амбулаторией городской больницы № 1 Стерлитамака и продолжает лично принимать пациентов. Её работа охватывает профилактику и диспансерное наблюдение, помощь жителям сельских населённых пунктов, выездные осмотры и наставничество молодых врачей.
Организатор премии — Национальная ассоциация заслуженных врачей и наставников. Экспертный совет возглавляет заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Виктор Егоров.
Ранее сообщалось, что Башкирия получит федеральные средства на выплаты сельским врачам.
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