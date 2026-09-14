Башкирия получит федеральные средства на выплаты сельским врачам

Республика Башкортостан, наряду с другими регионами получит федеральные средства, чтобы привлечь врачей в села. Соответствующее распоряжение о дополнительном финансировании единовременных компенсаций медикам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего будет выделено более 303 миллионов рублей. Средства будут распределены между 18 регионами, где подобная поддержка наиболее востребована. Это Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Пермский и Приморский края, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области и Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ.

По подсчётам правительства, на эти средства получится пригласить в больницы сельской местности около 500 новых специалистов — врачей, фельдшеров, медсестёр и акушерок.

Выплаты будут предоставляться в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Компенсации составят от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от образования специалиста и района работы. По поручению президента обе программы продлены до 2030 года.

На прошлой неделе больницы Башкирии получили мобильные медкомплексы, сообщал «Башинформ».