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12:32 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Больницы Башкирии получили мобильные медкомплексы

Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт
Гульфия Акулова
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Республиканская детская клиническая больница, больница № 17, детская поликлиника № 5 в Уфе и горбольница № 1 Стерлитамака получили новые передвижные медицинские комплексы на базе автомобилей «Газель».

Ключи от «мини-поликлиник на колесах» вручил сегодня медучреждениям Глава Башкортостана Радий Хабиров. Автомобили закуплены в рамках региональной программы «Охрана материнства и детства», входящей в нацпроект «Семья».

Комплексы предназначены для осмотра детского населения. В них есть все для оказания скорой, первичной, специализированной и паллиативной медико-санитарной помощи — аппарат для измерения артериального давления, стетофонендоскоп, портативный электрокардиограф, пульсоксиметр, офтальмоскоп и проектор для проверки остроты зрения, отоскоп, портативный аппарат для УЗИ, автоматический дефибриллятор и многое другое.

С их помощью врачи смогут проводить профилактические осмотры детей в труднодоступных и отдаленных районах республики. По поручению руководителя региона одна из машин будет работать в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Максима Серафимова, обеспечивая медсопровождение участников профильных смен.

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин сообщил, что до 2030 года республика планирует закупить еще 18 подобных комплексов.

пресс-служба Главы РБ сайт
пресс-служба Главы РБ сайт
пресс-служба Главы РБ сайт
пресс-служба Главы РБ сайт
Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт
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