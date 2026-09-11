Больницы Башкирии получили мобильные медкомплексы

Республиканская детская клиническая больница, больница № 17, детская поликлиника № 5 в Уфе и горбольница № 1 Стерлитамака получили новые передвижные медицинские комплексы на базе автомобилей «Газель».
Ключи от «мини-поликлиник на колесах» вручил сегодня медучреждениям Глава Башкортостана Радий Хабиров. Автомобили закуплены в рамках региональной программы «Охрана материнства и детства», входящей в нацпроект «Семья».
Комплексы предназначены для осмотра детского населения. В них есть все для оказания скорой, первичной, специализированной и паллиативной медико-санитарной помощи — аппарат для измерения артериального давления, стетофонендоскоп, портативный электрокардиограф, пульсоксиметр, офтальмоскоп и проектор для проверки остроты зрения, отоскоп, портативный аппарат для УЗИ, автоматический дефибриллятор и многое другое.
С их помощью врачи смогут проводить профилактические осмотры детей в труднодоступных и отдаленных районах республики. По поручению руководителя региона одна из машин будет работать в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Максима Серафимова, обеспечивая медсопровождение участников профильных смен.
Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин сообщил, что до 2030 года республика планирует закупить еще 18 подобных комплексов.
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