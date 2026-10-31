В уфимском аэропорту задержали и отменили десятки рейсов

В столичном аэропорту из-за веденных ограничений массово отменяют и задерживают рейсы, следует из данных онлайн-табло.

Так, на вылет задерживаются самолеты в Краснодар, Надым, Москву, Стамбул, Сочи, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх, Усинск, Иркутск, Ханты-Мансийск. Кроме того, отменены рейсы в Москву (Шереметьево) авиакомпании «Победа» и в Екатеринбург авиакомпании Utair.

Изменения коснулись и прилетающих рейсов: отменены два рейса из Москвы («Победа») и один из Екатеринбурга. Несколько бортов ушли на запасные аэродромы — рейс из Антальи перенаправлен в Самару, из Хургады — в Челябинск, из Дубая — в Казань. Два рейса из Санкт-Петербурга перенаправлены в Оренбург и Екатеринбург.

Также задерживается прибытие самолётов из Надыма, Москвы, Сургута, Усинска, Иркутска, Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Шарм-эль-Шейха, Сочи, Краснодара и Стамбула.

Напомним, режим беспилотной опасности в Башкирии сняли. Однако воздушное пространство все еще закрыто.