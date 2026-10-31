В Башкирии сняли режим беспилотной опасности, сообщает МЧС республики. Напомним, об угрозе атаки вражеских дронов стало известно ранним утром. Как ранее писал «Башинформ», за ночь над регионами России сбили 433 БПЛА.
Также были введения ограничения в уфимском аэропорту. Ограничения на вылет и прилет самолетов пока продолжают действовать, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
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