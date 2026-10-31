Над Башкирией и другими регионами России сбили 433 БПЛА

За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 433 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей, а также Татарстана и Башкортостана. Об этом сообщает Минобороны России.

Напомним, с раннего утра в республике объявлена беспилотная опасность. Закрыт уфимский аэропорт. Официальная информация и количестве сбитых над республикой дронов пока не поступала.