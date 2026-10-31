В районе Уфы отключили электроэнергию из-за аварии на сетях

В Уфе без электричества остались жители нескольких улиц. Как сообщили в администрации Калининского района столицы, в результате аварии на сетях без электроснабжения остались многоквартирные дома по улицам Черниковская, Первомайская, Архитектурная, Свободы, 40 лет Октября, Гончарова, Победы и И. Франко.

Специалисты «Башкирэнерго» ведут восстановительные работы.

Ранее жителям Башкирии рассказали, в каких случаях можно пересчитать плату за ЖКУ.