Жителям Башкирии рассказали, в каких случаях можно пересчитать плату за ЖКУ

Перерасчет возможен, если услуга была оказана с нарушениями. Например, произошло длительное отключение воды или электричества, в квартире холодно, горячая вода недостаточно нагрета. Размер снижения платы зависит от характера и продолжительности нарушения.
«Временное отсутствие всех проживающих в квартире — более 5 полных календарных дней подряд. Перерасчёт могут сделать только к услугам, которые зависят от количества проживающих и рассчитываются при отсутствии индивидуальных приборов учёта. Например — водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора», — уточнили в министерстве.
Заявление на перерасчёт следует подать до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения. В качестве подтверждения необходимо приложить подтверждающие документы — любой документ, фиксирующий факт и сроки отсутствия. Например — билеты туда-обратно, справка из санатория, командировочное удостоверение.
Некоторые заявки на перерасчёт принимают через сервис «Госуслуги Дом». Там же в приложении можно отслеживать и статус обращения. В других случаях заявление можно направить в управляющую компанию или напрямую поставщику услуги.
Ранее в Уфе назвали время завершения испытаний теплосетей в 5 районах.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.