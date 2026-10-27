Жителям Башкирии рассказали, в каких случаях можно пересчитать плату за ЖКУ

Перерасчет возможен, если услуга была оказана с нарушениями. Например, произошло длительное отключение воды или электричества, в квартире холодно, горячая вода недостаточно нагрета. Размер снижения платы зависит от характера и продолжительности нарушения.

«Временное отсутствие всех проживающих в квартире — более 5 полных календарных дней подряд. Перерасчёт могут сделать только к услугам, которые зависят от количества проживающих и рассчитываются при отсутствии индивидуальных приборов учёта. Например — водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора», — уточнили в министерстве.

Заявление на перерасчёт следует подать до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения. В качестве подтверждения необходимо приложить подтверждающие документы — любой документ, фиксирующий факт и сроки отсутствия. Например — билеты туда-обратно, справка из санатория, командировочное удостоверение.

Некоторые заявки на перерасчёт принимают через сервис «Госуслуги Дом». Там же в приложении можно отслеживать и статус обращения. В других случаях заявление можно направить в управляющую компанию или напрямую поставщику услуги.

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